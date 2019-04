Hoe kwam dat zo?

“Dit jaar is ons sponsorbeleid gericht op ‘het kind’ en steunen wij onder meer De Luchtballon, een stichting die therapeutische zomerkampen houdt voor astmatische kinderen van vijf tot zeventien jaar. We hebben geld gegeven voor fietsen en zo, maar sponsoren tevens altijd in natura.”

Konden jullie zo maar weg?

“Zilveren Kruis heeft een oproep aan het personeel gedaan en wie mee wilde, kreeg er een vrije dag voor.”

Waar ligt Calfven?

“Vlak bij de Belgische grens in een supermooi gebied met veel maïsvelden. ’s Middags gingen we naar een bakkerijmuseum in het Belgische Wildert. We reden toen over kleine weggetjes met muren van maïs. Schitterend.”

Welke groep had jij?

“De vijftien- tot zeventienjarigen. Ik had ingetekend voor de jongsten of de oudsten.”

Met wie runde je die groep?

“Met Jan Wiercx van Communicatie, Christel de Witte van Zorgkantoor Rotterdam en Yvonne Huisman, ons Hoofd opleidingen.”

Leuk die pubers?

“Ik ben 32 dus kan me nog wel in hen verplaatsen. Wel iets heel anders dan kleuters. Die gaan aan je hangen, zo van: wat leuk dat je er ook bij bent. Pubers doen nogal onverschillig. Maar wel leuk hoor. ’s Ochtends bij het instuderen van een liedje voor het songfestival dat we ’s avonds zouden houden, gingen ze spontaan street-dancen.”

Nog gelachen?

“Veel. Dat begon ’s nachts al. We sliepen in tenten waar alle bedden tegen elkaar stonden. Net één supergroot bed! Het ontbijt was ook lachen. Twee collega’s speelden voor dokter en constateerden dat de leidinggevenden, bij wie rode stippen waren geschminkt, ziek waren zodat wij het moesten overnemen.”

Kortom?

“‘Vet cool’, zoals die pubers voortdurend zeiden.”

Esther Barfoots ontmoet op het zomerkamp kinderen uit de leeftijdgroep van vijf tot zes jaar die in het bos clownsneuzen zijn gaan zoeken