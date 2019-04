Coface en AXA kredietpartners

De Franse kredietverzekeraar Coface neemt een belang van 40% in AXA Assurcrédit.

Dit bedrijf is gespecialiseerd in bedrijfsrisico’s en behaalde vorig jaar een omzet van e 15 mln, waarvan 20% uit credit management services. Coface is met een omzet van bijna e 1 mld de Franse marktleider op het gebied van kredietverzekeringen en aanpalende adviesdiensten. Coface en AXA zijn van zins de samenwerking rond kredietverzekeringen uit te breiden tot buiten de Franse landsgrenzen.