Club van jachteigenaren wil betere schadeafhandeling

Onder meer om een betere afhandeling van schade door verzekeraars af te dwingen, is de Vereniging Eigen Boot opgericht, een belangenorganisatie voor en door eigenaren van pleziervaartuigen in Tiel.

De vereniging richt zich op eigenaren van een motor- en zeiljacht. Tot dusver zijn tweehonderd leden geregistreerd, zegt Cok van Herk die samen met Han Kersten het initiatief heeft genomen tot de oprichting van de belangenorganisatie. Verder zijn 1.700 booteigenaren geïnteresseerd in het lidmaatschap, dat e 36 per jaar kost.

De Vereniging Eigen Boot zegt dat veel booteigenaren “rotervaringen opdoen” bij de afhandeling van schade aan hun jacht. Om de inkoopkracht van de nieuwe belangenvereniging te kunnen benutten, houden de initiatiefnemers een vergelijkend onderzoek naar de premies en dekkingsvoorwaarden van tien verzekeraars. “Met een van hen willen we op korte termijn tot afspraken komen. Het is zo goed als zeker dat het Delta Lloyd wordt”, aldus Van Herk.

De Vereniging Eigen Boot (www.eigenboot.nl) heeft verder kortingsregelingen bedongen bij inmiddels zeventien bedrijven.