Chubb slijt deel van Masterpiece aan Hiscox

De overeenkomst heeft betrekking op particuliere relaties in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Spanje. Hiscox zal in de komende twaalf maanden individuele voorstellen tot verlenging van deze verzekeringen uitbrengen.

Hiscox betaalt een niet nader genoemd commissiebedrag voor Masterpieceklanten die daadwerkelijk de overstap naar Hiscox maken.

Chubb zal zich op het Europese vasteland in het vervolg uitsluitend richten op de zeer welgestelde particulieren (klanten met een jaarpremie van boven de e 10.000). Deze klanten zullen voortaan vanuit Groot-Brittannië bediend worden. De overeenkomst met Hiscox heeft overigens geen betrekking op de particulierenportefeuille van Chubb in Engeland en Ierland, waar Chubb zijn beleid ongewijzigd voortzet.