Centraal Beheer kaapt leeuw van Postbank

Er zijn diverse parallellen tussen recente reclamecampagnes van financiële dienstverleners. Zo blijven Univé en Amicon het graag op de voorbeeldigheid van hun medewerkers gooien en begint Centraal Beheer de uitstraling van de Postbank-leeuw heel intelligent naar zich toe te trekken.

Het is toch maar weer bij de lancering direct al een klassieker: die nieuwe (alweer 38e) televisiereclame van Even Apeldoorn Bellen. Het kan zomaar leiden tot de terugkeer van een zeer gouwe ouwe in de hitparade, het nummer ‘The lion sleeps tonight’ van The Tokens. Als onze redactie model staat voor andere kantoortuinen, zal het dezer dagen op tamelijk grote schaal kunnen gebeuren, dat iemand – zoals het jongetje in de stationcar – het gehuil van een leeuw begint na te doen, waarna de omgeving inhaakt met “A Wimo Wee, A Wimo Wee, A Wimo Wee (…) In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.”

Op de internetsite van Centraal Beheer kan een spelletje worden gespeeld met de leeuw op het dak van de auto. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer dit spelletje als digitale kettingbrief doorstuurt aan vrienden en bekenden. Hiertoe is een voor menigeen onweerstaanbare prikkel ingebouwd.

Zapcultuur

“Onze klanten zijn écht hartstikke blij met onze medewerkers. Dankzij het Amicon Zorgplan.” Rondom dit thema kent Amicon twee nieuwe televisiecommercials die goed passen in de zapcultuur anno 2004. Je ziet een slager, die naar voren gebogen over de toonbank aan een kind vraagt: ‘Lust jij een plakje worst?’ om het kind vervolgens, onder de toevoeging ‘Kijk…’, een complete rechte worst van enkele kilo’s aan te reiken. Het kind loopt weg en iemand met een Amicon T-shirt drentelt erachter aan. Een van de ouders? Maar voordat dit duidelijk wordt, zien we een hotellobby waarin een man komt aanlopen met een rode roos (De meest begeerde vrijgezel? Ik wil een miljonair?). Uit een rijtje overwegende in ‘gala’ geklede vrouwen kiest hij de in Amicon T-shirt gestoken blondine. Maar voor je het weet, is er al weer gezapt en belanden we bij de prijsuitreiking van een hondenshow. Het hondje van een Amiconner staat op het hoogste schavot. Het gaat daarbij om een exponent van het vuilnisbakkenras met zo’n ‘ik ben niet helemaal fris’-toeter om zijn kop.

Het kwartje viel niet meteen, maar na een paar keer kijken is de boodschap duidelijk: de ‘Amicon’-aanblik raakt bij mensen een gevoelige snaar. Of het nu de slager is, de Don Juan of de hondenjury: beloning van de Amiconner staat voorop, de rest is bijzaak.

In de andere spot zijn, eveneens binnen 25 seconden, de volgende drie scènes te zien: een bejaarde mevrouw wil in de bus haar zitplaats afstaan aan een jonge gozer in Amicon-shirt, een deftige mevrouw (de burgemeester of misschien wel hare majesteit) reikt onderscheidingen uit aan een stoet Amicon-medewerkers en ten slotte gaat iemand met een bos bloemen en een cadeau naar de woning van een kennelijke Amicon-medewerker, een cameraploeg in zijn kielzog meevoerend.

Amicon gaat dus door op de weg die al eerder was ingeslagen met spots waarin trotse medewerkers de naam van de maatschappij uitdragen (wie herinnert zich niet de wapperende grensrechter die met buik vooruit het Amicon-shirt showt?).

Gezeik over de astronaut

De Ohra-reclame met de ruimtevaarder lijkt inmiddels steeds meer mensen tegen te gaan staan. In het ‘Reclameblok’ van De Telegraaf werd vorige week zondag een bloemlezing gegeven van reacties van lezers op de actuele tv-reclames. De astronaut mag zich in een warme belangstelling verheugen. Een lezer die pleit voor opname van een wekelijkse top-vijf van reclames die de meeste ergernis wekken, stelt vervolgens: “Wat mij betreft op nummer één Ohra, met die ruimtevaarder die in zijn urine zit. Bijzonder onsmakelijk. Ik sluit dan liever elders een verzekering af.”

Een andere lezer lucht zó zijn hart: “En tegenwoordig word je geconfronteerd met een akelig smerig spotje van een astronaut die dreigt te verzuipen in zijn eigen urine. Dat zal bij mij altijd de associatie oproepen met Ohra. Dus ik ga niet in zee met Ohra. Naar mijn idee werkt zoiets averechts en negatief voor het merk.”

Je zou mogen verwachten dat ‘Astronaut’ ook al genomineerd staat voor de Loden Leeuw van Tros Radar, maar dat was afgelopen week nog niet het geval. Laten we overigens niet vergeten dat ‘Astronaut’ over augustus maandwinnaar (dus publiekslieveling) is geworden in de race om de Gouden Loeki 2004.

Maar goed, inmiddels wordt voor Ohra veelvuldig de niet controversiële tv-spot met de verloren opblaaskrokodil uitgezonden.

Relatieboek

Reaal wil zich meer op het terrein van schadeverzekeringen gaan profileren. Als nieuw relatiegeschenk is een boek (type: middelzwaar uitgevoerde bureauagenda) verschenen onder de titel ‘De Nederlander realistisch bekeken’. Zoals bekend, is Reaal in zijn algemene profilering koploper in de ‘Actuaria-mania’ en ook in deze uitgave draait alles weer om percentages en kansberekeningen.

In het rijk geïllustreerde boek worden tal van uiteenlopende thema’s belicht. Wij pikken er een paar uit. Wat zouden de statistieken als uitkomst geven op de vraag ‘Wat wordt door automobilisten vaker opgegeven als oorzaak van een ongeval’? Het blijkt dat de oorzaak in 29% van de gevallen aan objecten van buiten de auto wordt toegeschreven en in 36% van de gevallen aan objecten binnen de auto. Vraag blijft wel, in hoeverre mannen durven aangeven dat zij te veel werden afgeleid door een kort rokje op straat. Daar kun je níet mee thuiskomen.

Als het erom gaat wat Nederlanders het ergste vinden om kwijt te raken, zijn er in sommige opzichten grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Het verlies van de mobiele telefoon vinden mannen en vrouwen even erg, maar zeer groot verdriet over het kwijt zijn van ‘foto-albums’ geldt bij vrouwen voor meer dan 50% en bij mannen nog geen 20%.

AM-LIMERICK GEROOKTE ZALM

Er was een minister, we noemen hem zalm

soms kan hij hard lachen, maar vaak oogt hij kalm

recent sprak hij kul

echt heilloos gebrul

TP let toch op: waar vuur is is walm!

Eduard

Aegon voor de aankleding

Afgelopen zomer toerde Jan Donselaar van MoneyView in Slowakije en belandde hij in het stadje Banska Bystrica. “We waren nog maar net de hoofdstraat ingelopen of mijn oog viel op de entree die op de foto staat afgebeeld. Inmiddels weet ik dat Aegon onder meer in Slowakije wat andere distributiekanalen benut dan we hier van ze zijn gewend, maar de combinatie van lingerie en verzekeringen was toch wel onverwacht.”

Insurance Sail: 16 april 2005

Voor de zeillustige branchegenoten is het wellicht goed om alvast in hun agenda te zetten, dat Insurance Sail 2005 op zaterdag 16 april zal worden gehouden in Loosdrecht. Voor nadere informatie kan men terecht op www.ottenhome.nl.