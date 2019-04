CBP jaagt ING flink op kosten

ING meldde die miljoenen klanten vorig jaar zomer dat zij opgenomen zouden worden in een centrale adressenbak, voor (statistische) marketingdoeleinden. Mensen die daar niet van gediend waren, moesten dit actief kenbaar maken.

Volgens het College Beheer Persoonsgegevens (CBP) is ING toen onvoldoende specifiek geweest over het gebruik van het adressenbestand. “Op basis van de door ING verstrekte informatie kan een klant, bijvoorbeeld bij het openen van een spaarrekening bij de Postbank, niet vermoeden dat hij als klant van de gehele ING Groep wordt beschouwd”, aldus het CBP. Verder heeft ING ten onrechte geschermd met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

ING komt het CBP nu tegemoet door klanten van ING Bank en Postbank nog dit jaar een extra bijsluiter te verstrekken; RVS stuurt zijn klanten een nieuwe mailing. Het zou wederom om miljoenen klanten gaan. Op de websites van de labels wordt naar de bijsluiter verwezen.

Volgens ING worden gegevens van ING Cliëntenadministratie alleen gebruikt voor marketingdoeleinden én voor statistisch onderzoek, waarbij de uitkomsten uitsluitend voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Het CBP keurt het bestaan van het centrale adressenbestand op zich goed, maar zegt wel dat de hoeveelheid gevoelige gegevens “dicht bij de kritische grens ligt”. ING heeft eerder al laten weten dat klantgegevens van Nationale-Nederlanden nadrukkelijk niet in de centrale adressenbak worden opgenomen.