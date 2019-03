Carflexs/Unilease

MoneYou

Bij online hypotheekverstrekker MoneYou (Bouwfonds) kan nu ook een annuïteitenhypotheek worden gesloten. MoneYou bood al spaar-, leven- en aflossingsvrije hypotheken.

Interpolis

Interpolis is gestart met het uitzenden van de vierde tv-commercial uit de reeks ‘Interpolis. Glashelder’. In de nieuwe spot staat een familie centraal van wie de tv wordt gestolen. Door de snelle afhandeling van Interpolis kan meteen een nieuw toestel worden aangeschaft.

Rentetarief DBV

DBV heeft nu ook een zesjaars hypotheekrentetarief. Het tarief kan worden gekozen bij aflossingsvrije hypotheken met NHG.

Hypotheekactie Goudse

De Goudse houdt tot 1 mei een hypotheekactie. Het intermediair ontvangt bij elke vijfde nieuwe hypotheek die wordt aangevraagd én passeert een reischeque ter waarde van e 500. Voorwaarde is dat er bij elke vijf hypotheken minimaal één Flexx Maximaal of Flexx Basis Hypotheek zit en één Flexx Compleet of Flexx Select Hypotheek.