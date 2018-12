Cardif: 54% meer premie

Als Nederlands dochterbedrijf van de Franse bankverzekeraar Groep BNP Paribas boekte Cardif vorig jaar een brutopremie-omzet van f 185,5 mln. Ten opzichte van 1999 toen f 120,8 mln brutopremie werd geboekt, is dat een spectaculaire stijging van 54%. Van de omzet is 77% afkomstig van het schadebedrijf en 23% van het levenbedrijf, aldus Guy Meyskens.

De brutowinst van Cardif Nederland bedroeg vorig jaar f 12,8 mln, waarvan f 10,5 mln voor rekening van het schadebedrijf en f 2,3 mln van het levenbedrijf. Op het gebied van beleggingsverzekeringen wordt sinds vorig jaar samengewerkt met de hypotheekadviesketens De Hypotheker en Optima.

Cardif startte in 1996 in ons land met drie medewerkers. Inmiddels is het personeelsbestand uitgebreid tot 55 (48) medewerkers.