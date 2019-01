Campagne GeldXpert voor (door)starters

De nieuwe (print)campagne benadrukt het persoonlijk advies van de adviseurs van GeldXpert op het gebied van hypotheken, verzekeren, sparen en beleggen. De uitsmijter ‘Je huis, je thuis, je leven’ vat de karakteristiek en het dienstenaanbod in enkele woorden samen en is in algemene zin een belofte waarvoor GeldXpert staat, aldus de adviesketen (30 vestigingen).

Uitingen in de nieuwe campagne zijn onder meer brochures, advertenties (thematisch en actiematig) en een etalage- en kantoorconcept. Ook het relatiemagazine dat drie keer per jaar wordt verstuurd, is aangepast aan de nieuwe huisstijl.