Caesar Groep neemt Consurance over

Consurance ondersteunt klanten bij het bepalen en uitvoeren van beleidsstrategieën. De dienstverlening van het bedrijf zal geen verandering ondergaan. Bij de overname zijn vijftien medewerkers betrokken.

Volgens Caesar-directeur Hans van der Kooij “versterkt het bedrijf met de overname zijn positie in de voor ons belangrijke marktniche verzekeringen, met name voor intermediair in verzekeringen”.

Vanaf deze maand zal de Caesar Groep haar dienstenpakket voor de verzekeringsbranche in de markt zetten.