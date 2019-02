Brugmans Financiële Diensten failliet

Volgens curator Meeuwsen gaat het om een relatief kleine portefeuille: “Ik schat de waarde op zo’n e 50 á 60.000. Maar ik heb de administratie nog niet gezien”. Meeuwsen wil snel een koper vinden voor de portefeuille. Bij Brugmans waren nog twee medewerkers actief; de deuren van het kantoor van directeur-eigenaar Anthonie Brugmans waren al enige tijd gesloten.

Aanvrager van het faillissement is Wolters Kluwer. “De schulden vallen volgens mij reuze mee”, zegt Meeuwsen, “maar als je maar genoeg kleine schuldeisers hebt, is er altijd één die faillissement aanvraagt. Ik vraag me af of het zo ver had moeten komen”. Privé-omstandigheden zouden de aanleiding zijn voor het faillissement.

Tot november vorig jaar maakte Brugmans deel uit van Lancyr, de franchiseorganisatie van Delta Lloyd. Sinds begin vorig jaar worden alle kandidaat-deelnemers van Lancyr gescand op onder meer hun financiële situatie. “Brugmans is na controle van de boeken op ons initiatief geroyeerd vanwege de slechte financiële positie. Wij hebben in september vorig jaar aangegeven dat maatregelen nodig waren, maar die werden niet genomen”, zegt Lancyr-directeur Ed van Uijen.