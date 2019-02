Brood weg bij Beijer

Algemeen directeur Raymond Brood is per direct opgestapt als algemeen directeur bij Beijer EB Advies (Amev). Willem Haasnoot heeft zijn plaats ingenomen.

Haasnoot (41) was in het verleden tien jaar lang werkzaam als pensioeninspecteur bij Amev. In oktober vertrok hij bij D&O, Haasnoot en Barao, een bemiddelingsbedrijf in aan- en verkoop van verzekeringsportefeuilles, om plaats te nemen in de directie van Beijer EB Advies, die nu naast Haasnoot bestaat uit financieel en ICT-directeur Thomas Noordhoff.

Beijer Advies heeft vorig jaar een aantal saneringsmaatregelen doorgevoerd om uit de rode cijfers te komen. Het assurantiebedrijf kampt de laatste jaren met operationele verliezen.