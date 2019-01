Breekijzer bezig met ‘verzekeringstactieken’

“Het gaat nu niet zozeer om individuele zaken waarbij Storms met een slachtoffer op pad gaat, maar om een bredere aanpak waarbij ook andere spelers op een bepaald terrein aan bod komen”, aldus eindredacteur Joep de Vries van Breekijzer. Tot dusver aangekondigde thema’s zijn: Verkooptrucs, Verzekeringstactieken en Ridicule Regels.

Ten aanzien van het onderwerp ‘verzekeringstactieken’ worden aan tv-kijkers en bezoekers van de website de volgende vragen voorgelegd: Bent u uit de verzekering ‘gegooid’? Werd u niet geloofd en weigert de verzekering u uit te betalen en heeft u wel eens gejokt of de verzekering opgelicht?

Bezoek aan Verbond

In het kader van de voorbereiding is Storms onlangs onaangekondigd binnengestapt bij het Verbond van Verzekeraars. De programmamaker vond namelijk dat de organisatie zich te terughoudend bleef opstellen na het verzoek om medewerking aan het nieuwe programma Breekijzer. Woordvoerder Gert Kloosterboer van het Verbond werd onder meer het vuur aan de schenen gelegd met betrekking tot onderbouwing van de stelling van verzekeraars dat 5% van de schadeclaims een frauduleus karakter heeft.

In welke uitzending het thema ‘verzekeringstactieken’ behandeld wordt, is nog niet bekend. De eerste uitzending van de nieuwe reeks is op zondag 7 maart (SBS6).

Verzekeraars kunnen weer rekenen op een bezoek van Pieter Storms.