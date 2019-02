Brand weg bij Zurich

“Ik heb andere plannen”, zegt Brand vanuit zijn woning. “Ja, wel in deze bedrijfstak.”

De Zwitserse leiding in Zurich heeft enkele weken geleden net gezegd zich te concentreren op zes landen en daaronder was niet Nederland. In hoeverre speelt die mededeling mee bij dit vertrek? “De plannen bestonden al wat langer, hoor. Maar dit is wel het moment om naar beide partijen toe duidelijkheid te verschaffen.”

Brand kwam mei 1998 in dienst van Zurich. Daarvoor werkte hij twee jaar als directeur Brand bij makelaar Aon Nederland en daarvoor zes jaar voor de Nederlandse vestiging van Royal Global in Rotterdam.