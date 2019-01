Brand veroorzaakt miljoenenschade bij Nedeb

De brand ontstond tussen drie en vier uur ’s nachts op de tweede verdieping van het gebouw. Volgens omwonenden hebben zich gedurende de brand meerdere explosies voorgedaan. De technische recherche spreekt van een technisch mankement. De tweede verdieping brandde volledig uit. De vier personen die in het pand wonen, konden zich tijdig in veiligheid brengen. Rond half zeven kon het sein ‘brand meester’ worden gegeven door de brandweer

Nedeb, dat dertig medewerkers heeft werken in het pand, kreeg vooral te maken met rook- en roetschade, terwijl de onderste verdiepingen werden getroffen door waterschade. Volgens adjunct-directeur Henk Kuiper is de totale schade ongeveer e 2,75 mln, waarvan e 2,5 mln opstalschade. “Er moet eens goed naar de constructie van het pand worden gekeken”, aldus Kuiper. In de loop van donderdag draaide het computersysteem weer en vrijdag konden alle werkzaamheden weer worden hervat. “Dankzij de hulp van externe partijen en een goed werkend calamiteitenplan waren we binnen twee dagen weer volledig operationeel”, verklaart Kuiper de snelle herrijzenis. Naast reconditioneringsbedrijf Belfor waren bij de schadeafhandeling experts van NN en McLarens Toplis betrokken.

De brand gaf Nedeb eens een andere kijk op brandschade. “Alhoewel wij beroepshalve zeer veel ervaring en meer dan een gemiddelde affiniteit hebben met het fenomeen brandschade, vormde dit een kennismaking vanuit een heel ander perspectief”, aldus de directie, die door de gebeurtenissen het gevoel voor humor niet heeft verloren: “Met name in de beginfase hebben de administratieve processen wel de nodige extra energie van de binnendienstmedewerkers gevergd. En over extra energie gesproken: in verband met het buiten gebruik zijn van de liftinstallaties is traplopen een terugkerende verplichte fitnessoefening”. De teamgeest is door de brand versterkt: “Wij durven zelfs te stellen, zonder overigens brand als managementtool te propageren, dat het evenement meer saamhorigheid teweeg heeft gebracht dan een gemiddeld survival-weekend”.

Medewerkers van reconditioneringsbedrijf Belfor nemen de schade op bij Nedeb. (brandnedeb1.jpg)

Nedeb was na de brand aan nieuwe ruiten en lamellen toe. (brandnedeb2.jpg)

Het pand aan de Posthoornstraat. (brandnedeb.jpg)