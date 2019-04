Brand strandhuisjes kost verzekeraars f 1,8 mln

De brand op vier januari in IJmuiden, waarbij 160 strandhuisjes in vlammen opgingen, kost vijf verzekeraars # 1,8 mln aan schade-uitkeringen

ASR, Avéro Achmea, AXA, Delta Lloyd en De Noordhollandsche van 1816 zitten samen in een pool en zijn ieder voor eenvijfde aansprakelijk. Het bedrijf Connect Assuradeuren in Zwaag handelt de schade af namens de verzekeraars. De mobiele strandhuisjes waren gestald op een openlucht winterstalling bij IJmuiderslag in de duinen vlakbij het strand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.