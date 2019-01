Branche wil af van Financiële Bijsluiter

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gaf de aftrap door te pleiten voor afschaffing van de Financiële Bijsluiter en daarvoor in de plaats een eenvoudige risico-indicator te gebruiken. Deze risico-indicator zou moeten lijken op de milieu-indicator die nu bij wasmachines en de auto’s wordt opgesteld. “Samen met goede productbrochures wordt de consument dan beter voorgelicht dan met de huidige bijsluiter”, aldus NVB-directeur Hein Blocks in de Volkskrant.

De NBVA heeft een onderzoek gehouden onder de eigen leden die veel met de Financiële Bijsluiter te maken hebben. “Ik wil vooropstellen dat het idee achter de financiële bijsluiter, transparantie et cetera, op onze volledige steun kan rekenen. Maar dit middel streeft zijn doel voorbij. Het geeft een nodeloze administratieve lastendruk. Onze leden hebben het gevoel dat de consument de bijsluiter niet leest en het ook niet begrijpt. Er moet veel tijd besteed worden aan de uitleg”, aldus de NBVA.

Volgens de NBVA zou een vereenvoudigde Financiële Bijsluiter een bijdrage kunnen leveren aan de door Minister Zalm nagestreefde 25% administratieve lastenverlichting. “Dit product moet zonder meer kritisch bekeken worden, zo niet afgeschaft worden. Het idee om de bijsluiter elektronisch te versturen, moet bekeken worden in samenhang met de zorgplicht. Als het een werkbare optie is en aan de randvoorwaarden van de zorgplicht wordt voldaan, dan voelen we daar wel voor. Maar er moet een duidelijke koppeling zijn met de zorgplicht.”

De NVA wil zich nog niet uitlaten over de Financiële Bijsluiter. “We zitten op dit moment midden in het evaluatietraject met betrokken partijen en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dus we treden daarover nu liever niet naar buiten. Onze inbreng in de gesprekken is in ieder geval wel duidelijk. We willen de Financiële Bijsluiter op een doelmatige manier bij de klant brengen. Er kan dan veel geld en tijd bespaard worden.”

Consument

Voor het Verbond van Verzekeraars staat het belang van de consument voorop. “De wensen van de consument wegen zwaar. We moeten ervoor waken dat de consument wordt overvoerd met informatie. Beter betekent niet altijd meer. Integendeel”, aldus woordvoerder Anky van Leeuwen. “De bijsluiter zou eenvoudiger moeten worden, maar niet abstracter. We moeten niet uit het oog verliezen waar de consument behoefte aan heeft.”

Het Verbond is net als de NVB een voorstander van de risico-indicator. “Het invoeren van een risico-indicator, die op eenduidige wijze inzicht kan geven in de risico’s van het product, schept voor de consument veel duidelijkheid. Essentieel is echter dat de risico-indicator niet los gezien kan worden van de bijsluiter en de zorgplicht die aanbieders hebben. Alledrie hebben immers te maken met de informatievoorziening aan de consument. Wij pleiten er dan ook voor dat er bij een invoering van de risico-indicator wordt bekeken of en zo ja in hoeverre de financiële bijsluiter nog nodig is”, aldus het Verbond van Verzekeraars.