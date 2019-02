Bovag komt met eigen caravanverzekering

De polis wordt aangeboden in samenwerking met Polis Direct en risicodrager Bovemij (beide Bovag-dochters). De polis geeft onder meer tien jaar nieuwwaardedekking en 10% instapkorting als de caravan het voorafgaande jaar geen schade heeft gehad. Bij schade kan de caravan worden gerepareerd bij een herstelbedrijf naar keuze.

Verder is er een regeling voor vervangend verblijf bij vakantie en rechtshulp voor contracten en strafzaken met betrekking tot de caravan. De uitvoering daarvan is ondergebracht bij de Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche.