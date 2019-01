Bouwfonds voor tweede maal winnaar Gouden Spreekbuis

Blauw kende de prijs toe op basis van een onderzoek onder 314 intermediairs. Voor het onderzoek (de Image & Performance Monitor) werden hypotheekwinkels, assurantietussenpersonen, financieel adviseurs en makelaars ondervraagd naar de bekendheid en imago van en de voorkeur voor hypotheekverstrekkers. Bouwfonds, dat in 1999 ook al de prijs won, bleek op zeven factoren gemiddeld als beste uit de bus te komen.

Bepalend voor de Gouden Spreekbuis is de ontwikkeling van hypotheekverstrekkers in onder meer spontane bekendheid, voorkeur en algemene waardering ten opzichte van de resultaten van vorig jaar. Daarnaast worden aspecten als reclameherinnering en gemiddelde imagoscore meegeteld.

Een van de redenen om de hypotheekprijs aan Bouwfonds toe te kennen, is dat de geldverstrekker de hoogste top-of-mindbekendheid heeft bij het intermediair: Bouwfonds wordt het meest als eerste zakenpartner genoemd. Daarnaast scoorde Bouwfonds het hoogst bij aspecten die door tussenpersonen het belangrijkste worden ervaren, zoals de offertesnelheid, de kwaliteit van de acceptatieafdeling, deskundigheid en de breedte van het productaanbod. Deze werden afgezet tegen de waardering voor het imago. “Dat leverde ons met een 6,8 de hoogste totaalscore op”, aldus woordvoerder Noortje Krakers. “Wij hebben dit jaar over de hele linie de beste waardering gekregen. Daarnaast speelde mee dat wij de vorige jaren ook goed beoordeeld zijn.”

Het onderzoek laat volgens Blauw over het algemeen zien dat het met het imago van de hypotheekverstrekkers nog niet best gesteld is. “Maar het verval van 2001 is gestuit”, aldus Blauw. Verder blijkt dat de laatste jaren kwaliteit (snelheid en betrouwbaarheid) belangrijker wordt gevonden dan de prijs. Ook advies (meedenken en inlevingsvermogen) wordt belangrijker gevonden door de hypotheekadviseurs.

Nieuwkomer

Andere genomineerden voor de Gouden Spreekbuis waren Hypotrust, Obvion, SNS Bank en Woonfonds. Marketingmanager Erwin van der Wal van Obvion, sinds 1 april actief als opvolger van ABP Hypotheken, is blij met de waardering van het intermediair die blijkt uit het onderzoek van Blauw. “We hebben heel hard gewerkt om de waardering die we als ABP hadden, te handhaven. Het blijkt dat we over het algemeen significant beter presteren dan gemiddeld. De gemiddelde doorlooptijd voor een offerte is marktbreed 5,7 werkdagen. Bij ons is dat 3,9 werkdagen. En dat terwijl we een flinke toename hebben in het aantal te verwerken aanvragen. Ons marktaandeel is gegroeid van ruim 2% naar 3%”.

Volgens Van der Wal heeft Obvion dit jaar 40% meer aanvragen te verwerken gekregen dan ABP Hypotheken vorig jaar. In 2003 moet het marktaandeel met nog eens een procent worden vergroot. “We verwachten wel een kleine terugval in de omzet ten opzichte van dit jaar.”

De genomineerden voor de Gouden Spreekbuis op een rijtje: v.l.n.r. Peter Besuijen (directeur Hypotrust), Rein Wispelweij (SNS Bank), René de Man (Blauw), Remko van Dam (manager Retail bij winnaar Bouwfonds Hypotheken), Vincent Borst (Blauw), Wijnand Mebius (directeur Woonfonds) en Roy van Diem (directeur Obvion).