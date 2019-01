Bouwfonds-klanten kunnen fondsen online beheren

De klant kan kiezen uit fondsen van onder meer ABN Amro, Fortis en Robeco. Via de internetsite www.rendementrekening.nl kunnen fondsen worden aangekocht of verkocht. Tussenpersonen moeten voor het aanbrengen van klanten een cliëntenremisiersovereenkomst sluiten met Binck. De provisie over de beleggingen bedraagt 0,5% over de eerste storting en 0,25% doorlopend. Ter introductie keert Bouwfonds tot 21 september nog 0,25% extra provisie uit over het hypotheekbedrag.

Rendementrekening.nl is een initiatief van Binck en het Nederlands Financieel Instituut, een facilitaire dienstverlener die via beheermaatschappij Quintus is gelieerd aan franchiseketen Financieel Diensten Centrum. Op de site kunnen klanten vanaf 1 september ook de beleggingen beheren voor pensioenverzekeringen en gouden handdrukken.

BBS

Bouwfonds heeft het extranet Bouwfonds Business Support (BBS) aangepast. Uit een onderzoek onder het intermediair was de wens naar voren gekomen om gegevens slechts één keer in te voeren. Daarom is BBS zo aangepast dat in het traject van advies naar (digitale) aanvraag de gegevens nog maar één keer ingevoerd hoeven te worden. De aanvraaggegevens die normaliter in BBS ingevoerd werden voor een offerteaanvraag, kunnen nu met één muisklik rechtstreeks ingelezen worden vanuit de adviessoftware van Bouwfonds.

Start Plan

In navolging van Rabobank is Bouwfonds Hypotheken begonnen met de verkoop van het al eerder aangekondigde Start Plan, waarmee starters op de huizenmarkt makkelijker een huis kunnen kopen. Het is de bedoeling dat het plan, dat twee faciliteiten kent, op termijn kan worden gesloten in combinatie met alle hypotheken van Bouwfonds.

De eerste faciliteit die aan alle hypotheekleningen wordt toegevoegd, is dat (groot-)ouders kunnen meetekenen als hoofdelijk schuldenaar voor de lening van hun (klein-)kind. Daarmee zijn alle betrokkenen hoofdelijk schuldenaar in de offerte en de hypotheekakte.

De tweede faciliteit is dat Bouwfonds Hypotheken een gunstige financiering biedt in combinatie met de Starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN). Deze Starterslening biedt een overbrugging van het verschil tussen de totale koopsom en de maximale hypotheek die verkregen kan worden volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De Starterslening wordt voor maximaal dertig jaar verstrekt en als tweede hypotheek gevestigd op de woning.