Bonkestoter na een jaar weer failliet

Het Utrechtse assurantiebedrijf Tailormade Financial Services is op verzoek van eigenaar Mark Bonkestoter failliet verklaard.

Het bedrijf was de doorstart van Bonkestoter Adviseurs, dat in mei vorig jaar faillissement moest aanvragen. Een van de oorzaken voor het omvallen van Bonkestoters in Bergambacht gevestigde bemiddelingsbedrijf vorig jaar was het terugtrekken van financier Hooge Huys.

Met vier nieuwe aandeelhouders en zeventien medewerkers werd echter een doorstart gemaakt onder de naam Tailormade. Volgens curator Dingemans heeft de te ruime bezetting van het kantoor samen met de tegenvallende markt voor pensioenproducten Bonkestoter deze keer de das omgedaan. De medewerkers van Tailormade waren voor de faillissementsuitspraak al ontslagen. Dingemans ziet geen mogelijkheden voor een nieuwe doorstart.