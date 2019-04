De medewerkers van volmachtbedrijf Van Kampen Groep aan de Nieuwe Steen in Hoorn hebben vrijdagmiddag 26 november een uur op straat gestaan. Het kantoor was ontruimd in verband met een, naar later bleek, loze bommelding bij het naastgelegen kantoor van de Belastingdienst. Bij Van Kampen waren zo’n vijftig van de tachtig medewerkers aan het werk.