Bogaard nieuwe directeur KPS

Deze functie gaat hij parttime vervullen naast zijn werkzaamheden bij European Actuarial Consultancy Services (Euracs) als algemeen directeur. “Hiervoor zat ik 26 jaar bij Van Lanschot Bankiers in het management. Ik ben eigenlijk puur bij toeval in pensioenen terechtgekomen. Ik kwam van school af en wist net als zoveel mensen niet wat ik daarna wilde gaan doen totdat ik toevallig bij een verzekeraar in Rotterdam aan de slag kon op de afdeling collectieve pensioenen. Vervolgens heb ik al de benodigde diploma’s behaald.” “De grootse uitdaging die mij bij KPS te wachten staat, is om de stichting beter te positioneren als onafhankelijk instituut voor kennisverrijking in pensioenland. Het unieke van KPS is dat de stichting niet gebonden is aan de persoonlijke titel van ieder lid, maar dat iedereen onafhankelijk zijn mening kan geven en hier vervolgens over in discussie kan gaan.” Deelnemers van de Kring zijn functionarissen uit verschillende disciplines die zich uit hoofde van hun functie bezighouden met het onderwerp van pensioenen.