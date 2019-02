BLG opent extranet

Aan tweeduizend tussenpersonen is een mailing verstuurd, vergezeld van een inlogcode. “Wij willen extra service bieden aan ons intermediair”, zegt hoofd Marketing Raymond Neilen. “Ook aan de kleinere tussenpersoon die af en toe een post bij ons sluit. We willen hem niet afhankelijk maken van de openingstijden van ons kantoor.”

Op BLG Plaza staat informatie over acceptatienormen, productacties en de laatste rentestanden. Daarnaast kunnen aanvraagformulieren worden gedownload. Het intermediair kan zich verder abonneren op een e-mailservice, die bericht over automatisch rentewijzigingen, aanpassingen in acceptatienormen, nieuwe producten en productacties.

Op termijn moet ook het online aanvragen van een offerte mogelijk worden. “Er is nu nog geen koppeling met de back-office”, zegt Neilen. “Het systeem is daar al wel op ingericht en is te koppelen aan andere systemen, zodat de status van de aanvraag kan worden gevolgd. Maar het duurt nog even voordat die mogelijkheden beschikbaar komen.”

Ter ondersteuning van de introductie is een prijsvraag op het extranet geplaatst. Het beantwoorden van de vragen levert altijd een cadeaubon op van Bol.com. Daarnaast heeft het intermediair een doos ontvangen met een Zwitsers zakmes onder het motto ‘de handigste tools passen in de palm van je hand’, verwijzend naar de informatie op BLG Plaza die met een paar muisklikken bereikbaar is.

BLG vergelijkt het nieuwe extranet met een Zwitsers zakmes.