Bij SOS International 5% meer hulpvragen

SOS International is de grootste hulpverleningsorganisatie in ons land. Ongeveer acht miljoen Nederlanders kan via de zorgverzekering of de reispolis een beroep doen op de alarmcentrale. Verder kunnen zo’n twee miljoen verzekerden op grond van hun voertuig- of vaartuigverzekering de alarmcentrale inschakelen. Het gaat om hierbij om ongeveer dezelfde aantallen als in 2001. De hulpvragen komen bij SOS International binnen op drie afdelingen: Materiële hulp, Personenhulp en Services.

De afdeling Materiële hulp kreeg vorig jaar 53.857 (58.217) verzoeken om hulp uit het binnenland en 8.859 (8.008) uit het buitenland. Het merendeel van de buitenlandmeldingen kwam uit Frankrijk (2664, 2001: 2.578) en Duitsland (1.825, 2001: 1.804.) In ruim 36.000 (38.000) gevallen ging het om schade aan het voertuig/vaartuig, in 16.000 (20.000) gevallen om pech onderweg en in 4.500 (5.000) gevallen om diefstal van het vervoermiddel.

De afdeling Personenhulp (ziekte, ongeval en overlijden) verwerkte 14.753 (13.456) meldingen. Het ging voornamelijk om verzoeken uit Spanje (3.000, in 2001: 2.778) en Frankrijk (1.880, in 2001: 1.729) en Turkije.

De meeste verzoeken om hulp kwamen binnen bij Services, de afdeling die hulp verleent bij verlies en diefstal van waardepapieren en bagage. Hier kwamen 142.723 (128.663) meldingen binnen. In ongeveer 65% (50%) van de gevallen ging het om pasblokkering.

Omzet

SOS International is voor 65% eigendom van ASR en voor 65% van Interpolis. De alarmcentrale is aangesloten bij de International Assistance Group, een mondiaal samenwerkingsverband van onafhankelijke alarmcentrales. Bij de alarmcentrale werken tweehonderd (195) mensen; de callcenters worden door 80% (80%) van hen bemand. In de zomerperiode worden tevens uitzendkrachten aangenomen.

SOS International had in 2002 een netto-omzet van ruim e 10 (9,5) mln. De bedrijfslasten bedroegen e 9,5 (9,6) mln. De winst na belasting kwam uit op e -0,35 (0,63) mln. De opdrachtgevers werd in het totaal e 30 (32) mln aan externe kosten in rekening gebracht.

Opdrachtgevers

Ongeveer zestig verzekeraars, assuradeuren, banken en leasemaatschappijen, betrekken – al dan niet onder eigen label – van SOS International een op maat gesneden pakket.

De verzekeraars en assuradeuren zijn:

Actum, Menzis (labels Geové en Amicon), ASR (labels De Amersfoortse, Europeesche, Stad Rotterdam), CAK, C&E, CZ groep, DSW, Erasmus, Fortis, Gerrit Lammers Groep/Meeùs, Hannover International, Hienfeld, IAK, Innova (DIN), Interpolis, Van Kampen Assuradeuren, Kroezen Verzekeringen, Levob, Nieuwe Hollandsche Lloyd, ONVZ, OZ Zorgverzekering, Hooge Huys (SNS) SOM Verzekeringen, Schepen Onderlinge Nederland, Trias, TVM Verzekeringen en Univé.