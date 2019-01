Bij Delta Lloyd, Nuts en Ohra wachttijd hooguit twee weken

Delta Lloyd – het concern heeft per 1 januari de naam Delta Lloyd Nuts Ohra vervangen door Delta Lloyd – heeft contracten gesloten met een ziekenhuis in het Belgische Bonheiden en met een ziekenhuisketen in de Duitse deelstaat Nederrijn-Westfalen. Hierdoor kunnen verzekerden van Delta Lloyd, Ohra en ziekenfonds Nuts, die voor een medische ingreep niet binnen twee weken (elders) in Nederland terecht kunnen, uitwijken naar België of Duitsland. “In België en Duitsland zijn geen wachtlijsten. Dat komt, doordat de ziekenhuizen niet te maken hebben met budgetsystemen en doordat er geen tekort is aan ondersteunend personeel”, zegt woordvoerder Frank Robert. Voor verzekerden die moeite hebben met de Duitse taal is een Nederlands sprekende verpleeghulp of een tolk aanwezig. De drie zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de behandeling. De reiskosten van de verzekerde worden niet vergoed. “Wél kunnen ziekenfondsverzekerden op grond van de wet aanspraak maken op een reiskostenvergoeding. Dat geldt dan ook in deze gevallen, maar uitsluitend tot de grens. De particuliere verzekerden moeten hun gehele reis zelf betalen.”

Delta Lloyd, Ohra en Nuts hebben circa 1,1 miljoen verzekerden (onder wie 700.000 particulier verzekerden). Robert zegt geen idee te hebben hoeveel verzekerden gebruik gaan maken van de mogelijkheid om in het buitenland worden behandeld.

In het voorjaar organiseert Delta Lloyd weer een ‘Alicante-reis’. Vorig jaar zijn twaalf verzekerden van Nuts en Delta Lloyd voor een knie- en heupoperatie in Alicante (Spanje) geweest. Het betrof patiënten van twee orthopedische chirurgen in het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag. De artsen offerden hun vakantie op om hun patiënten in Spanje sneller te kunnen behandelen. De komende reis staat ook open voor Ohra-verzekerden. Bij de reis worden de reis en verblijfskosten van verzekerden en hun eventuele begeleiders vergoed. “Dat komt, omdat we met de kliniek in Alicante een totaalprijs hebben afgesproken inclusief reis en verblijf”, zegt Robert.