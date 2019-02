Beveiligingsrisico bij gebruik digitaal paspoort

Het digitaal paspoort wordt door tussenpersonen gebruikt om op veilige manier transacties uit te voeren via het X-net van ABZ. Het softwarebedrijf Microsoft heeft echter een beveiligingslek geconstateerd en daarom een update beschikbaar gesteld.

Verisign, de leverancier van het ABZ digitaal paspoort, heeft deze update verplicht gesteld bij het ophalen of het verlengen van het digitaal paspoort. Echter de update is alleen beschikbaar voor gebruikers van Windows98 en hoger in combinatie met de browser Internet Explorer 5.0 en hoger.

Windows95 wordt door Microsoft niet meer ondersteund. Dit betekent dat voor gebruikers van W95 in combinatie met de Microsoft Internet Explorer, er een veiligheidsrisico bestaat. Verlengen van het digitaal paspoort is niet meer mogelijk. ABZ kan niet precies aangeven hoeveel tussenpersonen gebruik maken van Windows95. “Er zijn 5.000 paspoorthouders. Ongeveer 80% daarvan is tussenpersoon. Van paspoorthouders die het Atrium bezoeken, weten we dat ongeveer 20% nog W95 gebruikt. Maar dat wil niet zeggen dat het in zijn totaliteit maar 20% is”, aldus ABZ.

ABZ adviseert de tussenpersonen bij verlenging over te stappen naar een hogere Windows-versie. Daarnaast is ABZ een onderzoek gestart naar de werking van Windows95 in combinatie met de browser Netscape. Indien hier een positief resultaat uitkomt, wil ABZ het intermediair de mogelijkheid bieden speciaal voor het digitaal paspoort de Netscape-browser te installeren. ABZ verwacht over een week of twee dit onderzoek afgerond te hebben.