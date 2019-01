Besparing op medicijnen

Bij de ‘maatregel De Geus’ gaat het om een wettelijke verlaging van de medicijnenprijzen waarmee de verzekeraars op jaarbasis zo’n e 390 mln gaan besparen. Minister Hoogervorst wil nog verder gaan door voor medicijnen een eigen bijdrage per recept (van e 1,50 of e 2) in te voeren. De zorgverzekeraars vinden dat geen slecht idee, maar willen dit – vanwege de (dure) administratieve rompslomp – niet zelf regelen. Zij vinden dat de apotheken dit moeten doen. Een jaar of tien geleden gold ook een ‘medicijnenknaak’. Dat heeft niet lang geduurd want de administratieve kosten waren hoog en de huisartsen gingen per recept een grotere dosis voorschrijven.