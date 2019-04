Beslissing over proef met ‘no cure no pay’ blijft uit

Minister Donner is nog niet toe aan een definitief verbod op een proef met ‘no cure no pay’ in de advocatuur. Hoewel hij principieel tegenstander is, wil hij nog overleggen met de Orde van Advocaten en advies vragen aan de Raad van State.

Als hij uiteindelijk alsnog “om” zou gaan (hoewel hij de kans daarop zeer klein acht) wil Donner een proef met ‘no cure no pay’ overigens niet beperken tot personenschadezaken. Donner stelde verder dat zijn opvatting op dit punt nog geen kabinetsstandpunt is.

In de Tweede Kamer lijkt zich inmiddels een meerderheid voor ‘no cure no pay’ af te tekenen. VVD en PvdA profileren zich als voorstanders, waar CDA en SP zich als tegenstander opstellen. Diverse andere fracties hebben zich hier nog niet over uitgesproken.