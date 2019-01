Behaenk ICT in handen van softwarebedrijf Bright

Behaenk ICT was al een paar jaar als zelfstandig bedrijf actief. De Bright Group verwacht door de overname haar positie als softwarebouwer en ICT-dientverlener in de financiële sector te versterken.

Door de overname groeit de Bright Group van dertig naar vijftig medewerkers. Rob Zwart, directeur van Behaenk ICT, treedt toe tot de directie van Bright.

Het bedrijf wil de komende tijd nog meer ondernemingen aankopen. Doel is een schaalgrootte te bereiken die “èn efficiënt is, èn voldoende breedte en diepte biedt aan de verschillende expertisegebieden, waaronder financiële dienstverlening”.