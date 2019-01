BCE-directeur Hamerslag gaat met pensioen

Peter Hamerslag treedt in juli terug als directeur van het Bureau Coördinatie Expertiseorganisaties (BCE). Lukas Warnaars volgt hem op.

Hamerslag, die in 1984 in dienst trad van het BCE als ambtelijk secretaris, gaat met pensioen. Hij blijft nog tot 2004 het secretariaat beheren van Fuedi, de Europese organisatie van brand- en aansprakelijkheidsexperts.

Warnaars werkt sinds 27 jaar in de verzekeringsbranche, onder meer bij Hudig-Langeveldt, het bankbedrijf van ABN Amro en volmachtbedrijf Moes & Caviet. Hij wordt de komende maanden ingewerkt door Hamerslag.