Bavam-alarm was niet loos

Begin dit jaar riep beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar Bavam het intermediair op om goed op z’n tellen te passen met de Financiële Bijsluiter. Dit appèl ontlokte grote verbazing bij levensverzekeraars: ‘er kan niks misgaan, want de bijsluiter is in feite een ‘insluiter’ die ingebouwd wordt in de offerteprogrammatuur’.