‘Back to Beijer’-reünie

Wie kwam met het idee?

Ik ben nu ondertussen al vijf jaar weg bij Beijer en er is sindsdien veel veranderd. Het merendeel van de medewerkers van toen is vertrokken en werkt ergens anders, maar voor bijna iedereen geldt dat zij de periode bij Beijer als een heel bijzondere hebben ervaren en dat er sprake is van goede herinneringen aan die aparte band en sfeer. Ik heb nog regelmatig contact met ‘oud-Beijerianen’ en er zijn meerdere mensen die terugverlangen naar die ‘goede oude tijd’. Wij hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn gaan brainstormen.

Mag iedere oud-medewerker komen?

We hebben besloten om alleen de mensen uit te nodigen die in de periode 1979-1999 langer dan een jaar werkzaam zijn geweest bij Beijer. Dat zijn rond de tweehonderd mensen van wie meer dan de helft vrouwen.

Meer dan de helft vrouwen? In die tijd?

Ja, Beijer was vooruitstrevend voor wat betreft het aannemen van vrouwen in technische functies en in de buitendienst.

Zijn de locatie en het programma al bekend?

We hebben een aantal locaties in ons hoofd in de omgeving van Haarlem, maar nog niets is definitief. Het programma is nog niet bekend. Volgens mij valt daar ook niet zo veel aan te regelen, want de mensen komen op die reünie om bij te praten en van elkaar te horen wat het leven na Beijer hen heeft gebracht.

Via welke kanalen willen jullie de oud-medewerkers bereiken?

Binnen enkele weken openen wij de website www.beijerreunie.nl waar informatie te vinden zal zijn over de locatie en het programma en waar mensen zich tegen een kleine vergoeding online kunnen aanmelden voor de reünie. Uiteindelijk willen wij ook een pagina opzetten waarop oud-medewerkers kunnen vertellen wat zij na Beijer zijn gaan doen.

Als het aantal aanmeldingen via de website te wensen over laat, zijn we in laatste instantie van plan om de mensen aan te schrijven met behulp van een oud adressenbestand. Verder hopen we dat het via via ook gaat lopen.

Wat bent ú eigenlijk na Beijer gaan doen?

Ik geniet nu van de derde fase van mijn leven en het bevalt mij prima.

Een groepsfoto van de Beijer Adviesgroep uit 1995 voor het kantoor.