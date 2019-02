Axent Uitvaart

Aegon Nabestaandenzorg heeft succesvol ruim 350.000 uitvaartverzekeringen aan haar portefeuille toegevoegd, met terugwerkende kracht per 1 januari 2003. De polissen komen van Axent/Aegon Leven en van Axent/Aegon Uitvaart. De portefeuille was goed voor een jaarlijks premie-inkomen van e 14,4 mln.

Falcon Medische Varia

Falcon voltooit per 1 december de overdracht van een aantal portefeuilles aan De Amersfoortse; de eerste delen waren al per 1 oktober overgedragen. Het gaat in totaal om zo’n zesduizend polissen van Falcon, Falcon Medische Varia en Interlloyd. De arbeidsongeschiktheidsrentes, gesloten als aanvullende dekking op levenpolissen, gaan over naar de specialist binnen Fortis ASR op dát gebied, De Amersfoortse. Na afronding van de overdracht zal de schadeverzekeraar Falcon Medische Varia NV worden opgeheven.

T- en U-rendement

De rendementen T en U, maatstaven voor rentestandkorting en overrentedeling bij levensverzekeringen, zijn deze maand iets hoger dan in november. Het U-rendement komt uit op exact 4%. Het oudere T-rendement klimt van 3,84% tot 3,95%.