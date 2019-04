AXA boekt in ons land minder premieomzet

AXA boekte vorig jaar in ons land een brutopremie-inkomen van e 1.153 mln, een daling van 3% vergeleken met het 2001-cijfer in het AM Jaarboek (e 1.193 mln).

In de branches Leven en Zorg boekte de Nederlandse vestiging van het Franse verzekeringsconcern e 911 mln, volgens AXA een daling van 0,1% ten opzichte van 2001. Het AM Jaarboek meldde over dat jaar e 943 mln aan premies uit levens- en zorgverzekeringen.

Volgens de cijfers van AXA beliepen de levenpremies (tussen haakjes de cijfers over 2001 uit het AM Jaarboek) e 571 (640) mln, waarvan e 257 mln in unit-linkedverzekeringen en e 314 mln in traditionele levensverzekeringen met beleggingsrisico voor de maatschappij.

De premies in zorgverzekeringen beliepen e 339 (303) mln, die van het schadebedrijf e 242 (247) mln.