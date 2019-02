AXA blij met eerste Leefvrij

Het product voor expirerende (oud regime-)lijfrenteverzekeringen werd in mei op de markt gebracht. Post Financiële Diensten in Den Bosch, onderdeel van Evercare, zorgde als tussenpersoon voor de primeur. Een diner was de beloning voor directeur Germ Post (op de foto midden) en zijn personeel. Namens AXA brengen Cees van Herwijnen (links) en Sandor van Doorn (rechts) een bloemetje.