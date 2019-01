Avéro weert taxi’s in grote steden

Het besluit van Avéro Achmea is onderdeel van een totaalpakket van maatregelen dat de motorrijtuigenportefeuille weer gezond moet maken. De dit jaar doorgevoerde premieverhoging heeft niet geleid tot verbetering van het resultaat. De sterk gestegen materiaal- en reparatiekosten, hogere letselschade en inflatie zijn daarvan de oorzaken, aldus de Achmea-dochter.

De acceptatiestop van taxi’s in de grote steden hangt volgens Achmea samen met het schadeverloop. “Taxichauffeurs in de vier grote steden hebben, mede door hun koeriersactiviteiten, altijd haast. Dat werkt schadeverhogend. Bovendien verloopt de schadeafwikkeling traag als gevolg van het vaststellen van de schuldvraag”, aldus een woordvoerder. Dat probleem is in de andere steden minder groot. “We kijken er regelmatig naar, maar tot dusver is de moraliteit van taxichauffeurs daar beter.”

Voor de overige motorrijtuigenrisico’s gaan de premies per 1 januari fors omhoog, waaronder de wa-tarieven voor personenauto’s, kampeerwagens, motoren en scooters (+6%). De premies voor de oude autoportefeuille met (+8%) en zonder (+7%) no-claimbescherming. Laatstgenoemde categorie autopolissen kunnen nu niet meer worden gesloten. De dekkingen voor beperkt en uitgebreid casco worden eveneens fors duurder: voor de eerdergenoemde categorieën bedraagt de premieverhoging respectievelijk +4%, +7% en +8%.

Gelijktijdig met de verhoging van de autopremie wordt de rechts- en verhaalshulp duurder. De tarieven variëren van e 29,20 (verhaalshulp) en e 38,95 (rechtshulp) voor personenauto’s tot respectievelijk e 87,20 en e 116,25 voor taxi’s. Tevens wordt een ‘grote-stedentarief’ ingevoerd voor motorvoertuigen, exclusief taxi’s, in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze tarieven liggen gemiddeld e 10 hoger. De dekkingen worden voortaan ingekocht bij DAS Rechtsbijstand.