Avéro niet aansprakelijk voor vage beleggingen FDS

Gelden in Triple Plus en Plentium Trust – producten die een rendement zouden garanderen van 24% per jaar – zijn goeddeels verdwenen. Een deel van het geld was afkomstig van hypothecaire geldleningen (Woonzeker Plus Hypotheek), veelal op basis van de overwaarde van een woning aangegaan. De voornaamste tussenpersonen in de vage beleggingsconstructies – met connecties naar Zwitserland en de Verenigde Staten – waren de inmiddels failliete kantoren Woonzeker (Elst) en FDS (Almere).

Het geding in Den Haag betrof een echtpaar dat in guldens een ton (e 45.378) had geïnvesteerd in Triple Plus en dat geld nu kwijt is. Volgens het paar heeft Avéro als geldverstrekker het vertrouwen gewekt dat het product deugde en zijn zorgplicht verzaakt door geen controle te houden op de handelswijze van Woonzeker en FDS. Verder zouden de toezichtwetten op het kredietwezen en het effectenverkeer zijn overtreden en zou Avéro aan koppelverkoop hebben gedaan.

Van dat alles is volgens Avéro geen sprake. De belegging in Triple Plus was geen voorwaarde voor het aangaan van de hypotheek. Avéro heeft het beleggingsproduct niet aanbevolen en ontkent een zorgplicht te hebben gehad met betrekking tot de deugdelijkheid van de constructie Triple Plus. De rechtbank geeft de verzekeraar daarin gelijk, gesteund door de stelling van Avéro dat een deel van de 41 mensen met een Woonzeker Plus Hypotheek géén geld heeft belegd in Triple Plus maar andere beleggingsopties heeft gekozen. “Het lijkt er veeleer op dat eisers primair geïnteresseerd waren in een investering in Triple Plus en dat zij zich daartoe tot FDS hebben gewend, die dat beleggingsproduct aanbood”, zo stelt de rechter. Hij wijst de vordering (volledige schadevergoeding) af en veroordeelt de eisers in de proceskosten (e 908).