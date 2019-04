Avéro lanceert website Prinsjesdag

De site biedt informatie over onderwerpen op het gebied van leven, pensioen, zorg, inkomen en hypotheken. In een digitale nieuwsbrief die woensdagochtend aan honderden tussenpersonen werd gestuurd, werd de website aangekondigd. De doelstelling van Avéro Achmea is om het intermediair een eerste indruk te geven wat de voorgenomen plannen van het kabinet voor gevolgen hebben, en welke nieuwe kansen ontstaan. Specialisten van de maatschappij hebben dinsdag(nacht) hard doorgewerkt om een selectie te maken uit de informatie in de Miljoenennota. “Op die manier denken we op een efficiënte wijze alle noodzakelijke informatie te kunnen verschaffen zonder dat het intermediair daaraan veel tijd kwijt is”, aldus een woordvoerder.