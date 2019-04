Avéro komt met oldtimer- polis volgens Fehac-normen

De Klassiekerverzekering zoals het vernieuwde product is gedoopt, is gemaakt volgens de voorwaarden van de Federatie Historisch Automobiel- en Motorfietsclubs (Fehac) en vervangt het oude product, een afgeleide versie van een reguliere personenautopolis.

De dekking van de Klassiekerverzekering omvat de volgende rubrieken: WA, beperkt- of volledig casco, rechtshulp of verhaalhulp, ongevallen- of schade-inzittenden, pechhulp in binnen- en/of buitenland. De auto moet voor recreatief gebruik worden aangewend. Opvallende kenmerken zijn dat schade als gevolg van het meedoen aan puzzelritten en diefstal van oldtimers met ‘soft-top’ zijn meeverzekerd. Met het voertuig mag jaarlijks niet meer dan 7.500 kilometer worden gereden.

De verzekering is ontwikkeld voor een doelgroep van ruim 200.000 bezitters van oldtimers, aldus Avéro Achmea. Consumenten die lid zijn van een merkenclub kunnen een premiekorting van 15% per jaar tegemoet zien. Indien de Klassiekerverzekering deel uitmaakt van het Comfort Plan, de pakketpolis voor particulieren, kan bovendien een pakketkorting worden verkregen van maximaal 8%. Het product is overigens ook online te sluiten.

Ter stimulering van de verkoop heeft Avéro Achmea een actie opgezet waarbij het intermediair per vier verkochte polissen een schaalmodel (1:18) ontvangt van de automerken Jaguar, Porsche of Mercedes. Van de zeshonderd tussenpersonen die zijn aangeschreven, heeft 10% zich inmiddels aangemeld.

Het intermediair krijgt bij vier polissen een autootje cadeau.