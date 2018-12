Avéro introduceert Ondernemershypotheek

“Aparte acceptatienormen voor ondernemers, hadden we eigenlijk altijd al. Maar nu zetten we het echt als product in de markt”, zegt woordvoerder Bertwin Tiemersma. “Avéro wil zo de MKB-propositie meer kleur geven.” Volgens de maatschappij biedt het product een antwoord op veel voorkomende problemen van de ondernemer, vooral de Zelfstandigen Zonder Personeel (de zogeheten ZZP’ers) die veelal vanuit huis werken.

De Ondernemershypotheek is mogelijk bij alle aflossingsvormen. Nieuw is dat Avéro financiële acceptatie binnen vijf werkdagen garandeert en geen renteopslag berekent. Bij het gelijktijdig sluiten van een module uit de zakelijke pakketpolis Zaken Zekerplan geldt een extra rentekorting van 0,1%.