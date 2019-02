Avéro: geknipte ziektekostenpolis voor de loongrensoverschrijders

Voor instromers uit het ziekenfonds betekent deze verzekering een eenvoudige overgang naar ‘particulier’, omdat het ProFit Zorgplan vrijwel dezelfde vergoedingen als de ziekenfondsverzekering biedt. Het product is daarmee ook geschikt voor de zzp’er (zelfstandige zonder personeel) die jaarlijks fluctueert in inkomen.

Voor ziekenfondsverzekerden van Avéro Achmea, is het mogelijk de bestaande aanvullende verzekeringen vanuit het ziekenfonds mee te nemen. Naast het ProFit Zorgplan heeft men de keuze uit vier aanvullende verzekeringen.

Het ProFit Zorgplan geeft verzekerden tevens de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Het eigen risico kan voor een gezin variëren tussen minimaal e 112 en maximaal e 672 per jaar.