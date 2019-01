Avéro en RSA voegen volmachtbedrijf samen

In juni werd RSA Benelux door Avéro overgenomen; de volmachtbedrijven zijn vanaf 1 januari werkzaam onder de naam Avéro. Het gecombineerde volmachtbedrijf heeft 98 gevolmachtigden en een marktaandeel van circa 10%.

De werkzaamheden blijven plaatsvinden vanuit de huidige vestigingen in Amsterdam en Leeuwarden. Danny van der Eijk, vice-voorzitter van de Avéro-directie, wordt verantwoordelijk voor het volmachtbedrijf, waarbij Arthur Goes, bij RSA manager van het volmachtbedrijf, de dagelijkse leiding krijgt.

Jaap de Louw, manager volmachten bij Avéro, wordt per 1 november hoofd Commercie van het schade-, ziektekosten- en inkomensbedrijf. Hij neemt taken over van directeur Commercie Jan Evertse, die medio volgend jaar met pensioen gaat.