Avéro Achmea verhoogt premies motorrijtuigen

De premieverhoging voor de werkmaterieelverzekering gaat per 1 maart in. Per die datum trekt Avéro Achmea de wa-premie op met 6%; de dekkingen voor brand, natuurgeweld, diefstal en volledig casco worden 4% duurder.

Per 1 april verhoogt de maatschappij de WA-premie voor vracht- en bestelauto’s met 6%; de beperkt casco- en volledig cascodekking wordt 4% duurder.

De premieverhogingen zijn volgens Avéro Achmea nodig vanwege de hogere schadelast als gevolg van gestegen materiaal- en reparatiekosten, inflatie en toegenomen letschadeclaims. Ook de dekkingen voor rechtshulp en verhaalshulp gaan in premie omhoog.

Avéro Achmea verhoogt – en bloc – verder de verzekerde sommen van haar woonhuisverzekeringen met 10%. De verhoging, ingaande per 1 maart, is volgens de maatschappij nodig vanwege de sterk gestegen herbouwkosten door het gebruik van duurdere bouwmaterialen. De verhogingsactie beperkt zich tot particuliere opstalpolissen gesloten vóór 1 januari 2001 én zonder garantie tegen onderverzekering.