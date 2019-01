Autoverzekerden van ZLM meest tevreden

De bond vroeg zo’n tweeduizend mensen naar hun ervaringen met de schadeafhandeling bij autoverzekeringen. Driekwart van de respondenten geeft aan zeer tevreden te zijn over de eigen verzekeraar. Wanneer een beroep gedaan moet worden op de verzekeraar van de tegenpartij is ongeveer de helft van de ondervraagden tevreden. De verzekeraars die het minst worden gewaardeerd, stellen overigens altijd nog de helft van hun klanten tevreden.

Bovenaan de lijst staat ZLM, waarbij 94% van de klanten aangeeft zeer tevreden te zijn over de schadeafhandeling. Daarna volgen Sterpolis (88%) en FBTO (84%). Ook Interpolis, Univé en Delta Lloyd hebben meer dan 80% tevreden klanten. Laatste op de lijst is Polis Direct, waarover 52% van de klanten tevreden is. Ook Stad Rotterdam (61%) en Nationale-Nederlanden (59%) scoren matig.

Door 26% van de ondervraagden wordt de lange duur van de schadeafwikkeling als reden voor ontevredenheid opgegeven. De snelst uitkerende verzekeraar is ZLM: 88% van de claims is binnen vier weken afgehandeld, tegen 83% bij Sterpolis en 75% bij Interpolis. Ook hier bungelt Polis Direct onderaan, dat 58% van de schades pas na vier weken of langer uitkeert.