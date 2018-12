Autopremiestijgingen bij AXA en Delta Lloyd

Vanwege de inflatie en de gestegen schadeherstelkosten verhoogt AXA de WA-tarieven voor zakelijke personenauto’s, bestelwagens en vrachtauto’s met 5%. De premies voor de (beperkt-)cascodekking gaan met 3% omhoog.

Delta Lloyd voert per 1 januari geen algemene premieverhoging door. Met de nieuwe particuliere en zakelijke autoverzekeringen, die respectievelijk vorig en dit jaar werden geïntroduceerd, worden goede resultaten geboekt. Wel worden de premies voor jongeren onder de 25 met een cascodekking verhoogd: zij gaan ongeveer 20% meer premie betalen. Verder zijn de resultaten op de ‘oude’ autoverzekeringen dusdanig slecht dat de premies voor deze polissen (personen- en bestelauto’s) in het nieuwe jaar met 10% worden verhoogd.

Aegon Verkeerspakket

Aegon heeft het Verkeerspakket-plus voor particulieren en bedrijven vernieuwd. De standaardmodule Bestuurder en Passagiers dekt nu ook letselschade van alle inzittenden van de verzekerde auto, van de verzekerde en partner als bestuurder of passagier in een andere auto en aan alle ongehuwde inwonende kinderen als passagier in een andere auto. Verder geldt de dekking ook bij een verkeersongeval met het openbaar vervoer in een groene-kaartland.

Bij zowel de Aegon Autoverzekering als bij het verkeerspakket is nu de brandstof de premiebepalende factor in plaats van het aantal kilometers dat per jaar wordt gereden. Ook is de rendementsafhankelijke provisie komen te vervallen ten gunste van een lagere premie.