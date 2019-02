Autoportefeuille Donatus naar SOM

Kerkenverzekeraar Donatus droeg overigens alleen het cascodeel voor eigen rekening. De WA-dekking was ondergebracht bij Nationale-Nederlanden maar is eveneens met ingang van januari 2003 overgedragen aan SOM. Volgens Donatus-directeur Jo Hermans is de autoportefeuille afgestoten “omdat het een bijproduct was, als service naar medewerkers van bij ons verzekerde instellingen”.

De brutopremieomzet van Donatus uit autoverzekeringen (casco) bedroeg e 1,1 mln; het technische resultaat was e 0,3 mln negatief. “We hebben ruim tien jaar lang de premie niet verhoogd, maar er moest de laatste jaren geld bij”, aldus Hermans. De premies van de nieuwe SOM-polissen liggen dan ook zeker 15% hoger dan bij Donatus het geval was. De kerkenverzekeraar in Rosmalen blijft wel als intermediair aan de portefeuille verbonden.

De autoportefeuille van SOM was vorig jaar goed voor e 7,2 mln premie, waarvan e 2,7 mln uit cascodekkingen. Jo Hermans: “Er moest de laatste jaren geld bij”.