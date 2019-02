Autocampagne Ohra levert vijfduizend verzekerden op

Onderdeel van de autocampagne die Ohra in het laatste kwartaal van 2001 hield, was een slagzinwedstrijd onder de nieuwe klanten. Eind vorige maand hebben de beste tien inzenders een Oad-vakantiecheque ter waarde van e 1.361,34 ontvangen. De campagne heeft Ohra zo’n vijfduizend nieuwe verzekerden opgeleverd, waarvan er 470 meededen aan de slagzinwedstrijd.

Eén van de winnende slagzinnen is: “Slim! Kies Ohra, beslist de beste deal voor mij en mijn automobiel”. Ohra gaat de slagzinnen niet commercieel gebruiken.

De bedenkers van de beste tien slagzinnen.