Assuron opgeheven

Onderlinge Waarborgmaatschappij Assuron uit Zoetermeer is opgehouden te bestaan. Dit heeft de Pensioen- en Verzekeringskamer meegedeeld in de Staatscourant.

De op 5 januari 1998 verleende vergunning voor de branches Ongevallen en Ziekte is komen te vervallen. De Assuron-portefeuille is begin dit jaar overgedragen aan Interpolis. Assuron is in 1997 voortgekomen uit MKB Nederland en dit zorgde destijds voor veel commotie. Over 2002 boekte Assuron een premie-inkomen van e 9,6 (7,6) mln.