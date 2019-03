AssurMada 2003 niet voor bijgelovigen

De zesde editie van de AssurMada, de jaarlijkse oversteek naar het Engelse Lowestoft door zeiljachten die worden bemand door mensen die werkzaam zijn in de assurantiewereld, belooft er eentje te worden voor niet-bijgelovige zeelieden.

De voorbereidingen voor de AssurMada 2003 zijn alweer in volle gang. In overleg met de gastheren van de Royal Norfolk and Suffolk Yacht Club in Lowestoft heeft de organisatie de vertrekdatum bepaald op donderdag 12 juni. Het vertrek vindt plaats vanuit een haven naar keuze. De aankomst in Engeland is voorzien op vrijdag de dertiende, waarbij dit keer wellicht wat meer deelnemers dan gebruikelijk onderweg zullen hopen dat de (weer)goden hun goedgezind zijn. Na een verblijf van twee dagen worden op zondag 15 juni de boten weer afgeduwd voor de terugtocht naar Nederland, waar de deelnemers maandag 16 juni zullen arriveren.

Meer informatie over de tocht en het verblijf is te vinden op de site www.assurmada.nl, die in een nieuw jasje is gegoten. Zo kunnen bezoekers zich nu online aanmelden. Per e-mail wordt dan een code toegezonden die toegang geeft tot een gesloten deel van de site, waarop inmiddels het eerste AssurMada Bulletin is geplaatst.

De maximale capaciteit van de haven van Lowestoft is zo’n 25 schepen. Als dat aantal deelnemende jachten is bereikt, wordt de inschrijving gesloten. Deelname aan de AssurMada kost per deelnemer, dus per schipper en per bemanningslid, e 12,50.

AssurantieMagazine neemt als medesponsor de havengelden voor zijn rekening en voorziet de deelnemers van een toepasselijk T-shirt. Een schoon T-shirt blijkt overigens, gezien de gebeurtenissen tijdens de ludieke specerijenrace van vorig jaar, geen overbodige luxe.

De samenstelling van de bemanning wordt geheel overgelaten aan de schippers. De enige voorwaarde is dat de bemanning uit branchegenoten moet bestaan. Via de site kunnen zich ook opstappers melden, die vervolgens door de schippers benaderd kunnen worden om op hun jacht mee te varen.

Namens de organisatie houdt Jean van Oosterhout zich aanbevolen voor suggesties: “De AssurMada is een evenement waarin het ‘met elkaar en voor elkaar’ centraal staat. Mocht u derhalve vragen, suggesties of opmerkingen hebben, schroomt u zich dan niet om contact met ons op te nemen, zodat uw vraag of bijdrage in de eerstvolgende vergadering kan worden behandeld.” Op de site kunnen via de knop ‘Help’ en de keuze ‘E-mail’ berichten worden verstuurd aan de organisatie.

Volle bak bij 21e editie van Assurantie Bridge Toernooi

Het was op zaterdag 25 januari een drukte van belang in het Atrium van Levob in Leusden. Dit concern fungeerde als gastheer van de 21e editie van het Assurantie Bridge Toernooi. Er hadden zich het maximum van honderd paren, dus tweehonderd deelnemers, aangemeld; zowel uit de kring van verzekeringsmaatschappijen als vanuit intermediairbedrijven.

Onder toeziend oog van bondsscheidsrechter Evert Cashoek sleepte een team van Centraal Beheer/Achmea de wisselbeker in de wacht. Tweede en derde werden paren van respectievelijk CZ en Amev. De prijzen werden uitgereikt door Levob-topman Bert Lugtigheid.

Tweehonderd assurantiebridgers schoven bij Levob aan tafel.

Squassurance: morgen finale

In het recreatiecentrum Dekker Sport in Zoetermeer wordt morgen (zaterdag 15 februari) de finaledag gehouden van de eerste editie van het evenement Squassurance. Na ontvangst met een brunch gaan de finalisten, die na vijf voorronde-avonden naar voren zijn gekomen, om 12.30 uur gezamenlijk aan de warming-up beginnen. Vervolgens kijken ze nog even de kunst af bij een demonstratiewedstrijd van twee nationale toppers. Na afloop van de finalewedstrijden is er om circa 16.30 uur de prijsuitreiking en een borrel.

De vierde speelavond (30 januari) werd overigens gekenmerkt door sneeuw, files en griepgevallen. De opkomst was derhalve minder massaal dan gehoopt. Dat squash toch wel een stoere bezigheid is, kunnen wij vrij eenvoudig afleiden uit de verhalen die de Squassurance-nieuwsjagers vergaren. Geplukt uit de impressie van deze voorronde in Zoetermeer: “Tot slot nog enkele berichten uit de ziekenboeg: na zijn duik tegen de glazen wand op 23 januari herstelt Leendert Fontijn nog steeds van een gevoelige en stijve schouder. Margreet Boekee verloor heel even iets van haar stralende glimlach na de botsing met een object. Een grote blauwe plek siert haar bovenarm. Maurice van der Linden is ook zwaargewond. Hij merkte dat een squashbal, mits goed gemikt en vol overtuiging geslagen, net zoweel pijn kan doen als een hockeybal. Ook zijn bovenarm is blauw.”

‘Whatever you want’ met NN

Ruchtbaarheid hebben ze er niet of nauwelijks aan gegeven, maar Nationale-Nederlanden fungeert al geruime tijd als sponsor van een verzoekplatenprogrammaatje op de radiozender Arrow Classic Rock Radio. Medewerkers van bedrijven kunnen vijf favoriete rockplaten aanvragen voor ‘De vijf van mijn bedrijf’, dat elke werkdag om 11.05 uur wordt uitgezonden.

Dit alles gebeurt onder het toepasselijke motto ‘Whatever you want’. Popmuziekkenners weten natuurlijk dat er onder deze titel een tophit is geweest van Status Quo. Liefhebbers van muziek en van tv-reclame weten dat dit nummer op het cassettebandje van banketbakker Van Lunteren staat, inderdaad de bezorgbakker uit de televisiereclame. En zodoende is de cirkel rond, want we zijn weer terug bij Nationale-Nederlanden.

Oorkonde COC voor Wabeke

De belangenorganisatie voor homoseksuelen COC heeft de Bob Angelo Oorkonde toegekend aan Jan Wolter Wabeke, die in het dagelijks leven nationaal Ombudsman Verzekeringen is. De oorkonde is bestemd voor personen of organisaties die zich onderscheiden hebben in de strijd voor gelijke rechten voor homoseksuelen en bi- en transseksuelen.

Oud-hoofdofficier van justitie Wabeke, sinds begin 2001 nationaal Ombudsman Verzekeringen, was volgens de jury de afgelopen jaren een van de drijvende krachten achter de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht. “Daarbij heeft hij zich niet laten tegenhouden door sentimenten in zijn eigen juridische werkomgeving.” De onderscheiding wordt vanavond (vrijdag) uitgereikt in het Nieuwe De La Mar Theater in Amsterdam voorafgaand aan een benefietvoorstelling van de musical Nonsens. Bob Angelo (1913-1988) is de schuilnaam van Niek Engelschman, mede-oprichter en eerste voorzitter van het COC.

